Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (25 Ocak 2023)

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere %29.6 değer yitiren dolar/TL bu sabah 08.51'de 18.8020/18.8060 ile yatay seyretti. Aynı saatlerde euro/TL ise 20.48 civarında seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı ekonomi politikaları uygularken mualefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler piyasada da yakından izleniyor. Hükümetin son attığı adımların son anketlere nasıl yansıdığı önemli olacak.

MGK toplanacak

Bugün iç gündemde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ile Ocak ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri yer alıyor.

Haftanın kalanında ise yarın TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu öne çıkıyor. Raporda fonlama başta olmak üzere liralaşma stratejisinde bundan sonra atılacak adımlar hakkında verilecek sinyaller izlenecek. Banka fonlamasının %80'den fazlasını hali hazırda döviz içeren swap ile yaparken burada TL'nin kullanımını öne çıkarmak istiyor.

TCMB geçen hafta bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi istedi. TCMB üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı.

Küresel piyasalar

Asya hisse piyasaları Güney Kore borsası öncülüğünde kazanımlarını artırarak yedi ayın zirve seviyesine yükselirken, Avustralya doları da faiz artırımlarının süreceğine işaret eden yüksek enflasyon verisinin ardından beş ayın zirvesini gördü.