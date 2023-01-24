Piyasaların dolar beklentisi ne?

ABD’de açıklanacak S&P Global imalat ve bileşik PMI endekslerinin önceki aya göre düşerek, 50’nin altındaki daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Açıklanacak kritik veri öncesi dolar G-10 para birimlerinin tamamı karşısında seansın başında değer kaybına uğradı.

Bloomberg Markets Live Pulse anketine katılanların üçte ikisinden fazlası da Bloomberg Dolar Endeksi’nin önümüzdeki bir ay içinde düşmesini beklediğini bildirdi.

Ağustos ayından bu yana en yüksek oran

Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre; bu anketin yapılmaya başlandığı ağustos ayından bu yana dolarda düşüş bekleyenlerin sahip olduğu en yüksek oran olarak dikkat çekti.

Kasım'dan beri geriliyor

Bloomberg Dolar Endeksi Ekim'de yüzde 0,24 düştükten sonra, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde 4,83 ve yüzde 1,83 oranında gerilemişti.

Gözler Fed'de

Doların zayıflığında, bu hafta özelinde, Fed’in faiz artırımlarının daha ılımlı devam edeceği beklentisinin güvenli olarak görülen yatırım araçlarına talebi azaltması etkili olurken, diğer para birimlerinin çoğu Çin yeni yılı nedeniyle sınırlı hacim ile işlem görüyor.