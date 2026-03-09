PLASFED: Petrol fiyatlarındaki yükseliş sanayide maliyet baskısını artırıyor

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Brent petrol fiyatlarındaki artışın sanayi üretimi üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtti. Karadeniz, Brent petrolün 119 dolar seviyesine yükselmesinin sanayiciler için önemli bir maliyet şoku anlamına geldiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin yalnızca enerji maliyetlerini değil, üretim zincirinin tamamını etkilediğini belirten Karadeniz, plastik, kimya, ambalaj, otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektörün petrolden türeyen ham maddelere bağımlı olduğunu vurguladı.

Rekabet gücü üzerinde baskı

Karadeniz, Türkiye’de enerji maliyetlerinin birçok rakip ülkeye kıyasla daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu durumun ihracat yapan sanayicilerin uluslararası pazarlarda fiyat rekabetini zorlaştırdığını kaydetti.

Yüksek petrol fiyatlarının yalnızca mevcut maliyetleri artırmadığını, aynı zamanda üretim ve yatırım kararlarını da belirsiz hale getirdiğini ifade eden Karadeniz, enerji fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde birçok sektörde kârlılığın ciddi şekilde gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Petrokimya yatırımları vurgusu

Türkiye’nin üretim ekonomisiyle büyüyen bir ülke olduğunu hatırlatan Karadeniz, enerji ve ham madde tarafındaki dışa bağımlılığın sanayi için önemli bir kırılganlık oluşturduğunu belirtti.

Karadeniz, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların sanayiyi doğrudan etkilediğini ifade ederek, Türkiye’nin üretim gücünü koruyabilmesi için petrokimya yatırımlarının artırılmasının stratejik önem taşıdığını söyledi.