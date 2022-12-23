Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon büyüklüğü 1,3 trilyon TL'ye ulaştı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul ev sahipliğinde Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen "TKYD 2. Portföy Yönetimi Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, kurumsal yatırımcıların, sermayenin tabana yayılmasında oldukça önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

SPK olarak, sermaye piyasasının derinliğinin artması için yatırım fonlarının büyümesine büyük önem verdiklerini, 2022'nin bu açıdan önemli bir yıl olduğunu aktaran Gönül, "Kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 1 trilyon TL'yi aştı. Ayrıca 59 adet portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen portföy büyüklümüz ise 1,3 trilyon TL'ye ulaştı. Yatırım fonlarına yatırım yaparak kurumsal portföy yönetiminin avantajlarından yararlanan yatırımcı sayımız ise 3,4 milyon civarında bulunuyor" diye konuştu.

Bu fonların yanında son yıllarda dünyada öne çıkan alternatif yatırım fonları olarak adlandırılan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının da benzer şekilde önemli gelişmeler kaydettiğine işaret eden Gönül, şunları kaydetti:

"2014'ten itibaren ülkemiz mevzuatına kazandırılan alternatif yatırım fonlarının, yapılan yasal değişiklikler sonrası kısa sürede 55 milyar TL büyüklüğe ulaşmasını da sermaye piyasası adına sevindirici bir gelişme olarak kaydediyoruz. Son dönemde belirli temalarla kurulan fonların büyüklüğünde de artış gözlemliyoruz. Kasım ayı itibarıyla sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan veya temiz enerji gibi yenilenebilir enerji alanlarına odaklanan, toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyar TL olan 30 civarında yatırım ve emeklilik yatırım fonumuz bulunuyor."

"TEFAS'ta toplam işlem hacmi 445 milyar TL, BEFAS'ta ise yaklaşık 4 milyar TL"

SPK Başkanı Gönül, menkul kıymet yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonu piyasasının gelişiminde önemli rolü olan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'na (BEFAS) da değinerek, "2015 yılından bu yana faaliyette olan TEFAS ve 2021'de faaliyete geçen BEFAS, yatırımcıların fonlara erişimini kolaylaştırarak yatırımcı tabanının genişlemesine katkıda bulunmuştur. 2022 yılında TEFAS'ta toplam işlem hacmi 445 milyar TL, BEFAS'ta ise yaklaşık 4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler kurumsal yatırımcılar açısından geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Kurumsal yatırımcı tabanındaki bu olumlu gelişmeleri dikkate alarak portföy yönetim sektörünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.

Gönül, ayrıca, karbon piyasasının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, finansal teknolojiler ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması konularında yürüttükleri çalışmaların da kurumsal yatırımcılar sektörüne olumlu yansımalarının olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

"Sermaye piyasalarımıza olan ilgi katlanarak büyüyor"

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı da sektörün özellikle son yıllarda sergilediği etkileyici büyümenin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, Avrupa'daki verileri paylaştı.

Ersarı, dünyanın dijitalleşme ve yeşil dönüşümün sürecinde olduğunu, bu sürecin yatırım kavramını da yeniden şekillendirdiğini, başta fon endüstrisi olmak üzere sermaye piyasaları açısından çok önemli ve yeni fırsatlar barındırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz ürün ve hizmetlerimizi yenilerken, bir yandan da sermaye piyasalarımıza olan ilgi katlanarak büyüyor. 2022'de de bu aynen bu şekilde devam etti. Portföy yönetimi sektörümüz özellikle son yıllarda sergilediği hızlı büyümeyle bu yıl içerisinde 1 trilyon lira eşiğini de aşarak 1,3 trilyon liraya yükseldi. Portföy yönetim şirketlerimiz tarafından yönetilen bu büyüklük gayri safi hasılamızın da yüzde 10'nundan daha fazla bir büyüklüğe tekabül ediyor. Portföy yönetim sektörümüz bu büyüklükle birlikte gerek borç, gerekse sermaye olarak ekonomimize ciddi anlamda kaynak aktarır duruma geldi. Yarattığımız uzun vadeli finansman olanakları ile girişimcilerimizin, şirketlerimizin ve ülkemizin istikrarlı büyümesine her geçen gün daha güçlü destek sağlamaktan dolayı çok mutluyuz."

Zirvenin açılış programına, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan da katıldı.