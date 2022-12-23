BES’te fon büyüklüğü 423 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Borsa İstanbul ev sahipliğinde Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen "TKYD 2. Portföy Yönetimi Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, emeklilik fonları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Emeklilik fonları tarafında gördüğü bazı sorunlara dikkati çeken Zaman, şunları söyledi:

"Portföy yönetim şirketleri bu işin şampiyonlar ligidir. O yüzden organizasyonlarının çok yüksek kalibrede olması gerekir. Son dönemde çokça portföy yönetimi şirketinin açıldığını gördük. Çok sevindik. Fakat açılan bazı portföy yönetimi şirketlerinde 'dışarıdan araştırma hizmeti alıp içeride bir tane portföy yöneticisi bulunduralım yanına da 10 tane pazarlamacı koyalım' anlayışı var. Bu bir portföy yönetim şirketi değildir. O yüzden SPK'dan mutlaka portföy şirketlerinin organizasyonunun güçlendirilmesini istedik. Bu konuda kendilerinin çalışması olduğundan haberdarım."

Zaman, kamu olarak bugüne kadar emeklilik fonlarına verilen desteği eksiksiz sağladıklarına inandığını belirterek, "Sadece bugün için değil, 5 yıl önce de ben buna inanıyordum. Özellikle devletin katkı uygulamasının bunun çok pozitif sonuçlarını gördük. Nitekim, BES'te son dönemde yapılan düzenlemelerin de etkisiyle toplam fon büyüklüğü 20 Aralık 2022 itibarıyla 423 milyar TL'ye ulaşmıştır. Emeklilik fonlarındaki bu güçlü büyüme performansını destekleyerek, bu fonları sermaye piyasaları için kalıcı bir kaynak haline getirmeyi hedefliyoruz. Yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon lirayı aşması ülkemizde kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni yasa ocakta Meclis’e gelecek”

Yeni bir yasa hazırlığından bahseden Zaman, "Sermaye piyasası ile ilgili önemli bir yasal hazırlığımız oldu fakat Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle bunları Meclis'e getirmeyi başaramadık. Büyük ihtimal ocak ayında ilk gelecek torba yasada sermaye piyasalarını güçlendirecek birçok madde ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Zaman, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) çok büyük başarı olduğunun altını çizerek, BEFAS'ın şampiyonlar ligi olması taraftarı olduğunu ve her fonun bu platformda işlem görmemesi gerektiğini tavsiye etti. Zaman, "Yalnızca herkesin konsensüs ettiği bir başarı kriterini sağlamış fonların BEFAS'ta işlem görmesini daha çok tercih ederim" dedi.

“KGF kredileri baştan sona izlenebilecek”

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının artık biraz daha Türkiye'nin gayrimenkul problemine de çözüm sağlayacak temalarla ortaya çıkmasını canı gönülden istediklerini aktaran Zaman, bu konuda da talepte bulunulursa, imkan dahilindeyse karşılama konusunda hızlı olacaklarını söyledi.

Zaman, sürdürülebilir ekonomi ve çevre yatırımlarıyla ilgili de planlamalarının olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi olarak ilk yeşil eurobondu çıkaracaklarını, tüm teknik çalışmaların tamamlandığını anlattı.

KGF tarafında yeni bir paket hazırladıklarını, şu anda verilmiş KGF'lerde tahsili gecikmiş alacak (NPL) oranının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu aktaran Zaman, şunları kaydetti:

"Bazı bankalarda, özellikle NPL oranı yüksek bankaların KGF portföyündeki NPL'lerine baktık, KGF tarafındaki NPL oranı o bankanın genel ortalamasının çok çok altında. Bunu sağladığımız tek şey şuydu, KGF kredilerinin tahsisinde düzenleme yaptık. Artık faturaya bağlı olarak KGF kredileri kullanılabiliyor. Faturaya bağlı olması ile bu krediler gerçek kullanıcıya ulaşmış oldu. Gerçek kullanıcının da ticaretinin sonucuna bağlı olarak borç ödeme yeteneği daha yüksek oldu. Yeni paketlerde de yıl sonuna kadar bütün bankalarımızı Merkezi Fatura Kayıt Sistemine dahil ettik. Bundan sonra verilecek bir KGF kredisi baştan sona izlenebilecek nitelikte olacak. Yani çok daha önce olduğu gibi 'Ben KGF kredisi aldım bir araba alayım, bir tane de ev alayım, sonra da döviz alayım.' şeklinde herhangi bir şeye yer vermiyor olacağız. Yine yakın zamanda özellikle orta gelir kesimine yönelik, biraz da finansal donelerle hazırlanmış bir konut finansman programı gelecek. Bütün dizaynı bitti, geri bildirimler alınmakta. Burada da umarım ki ülkemize faydalı bir yaklaşımı yeniden ortaya çıkarmış oluruz."

“2023'ün iyi geçeceğini düşünmekteyiz”

Finansal mimari konusunda da önemli bir çalışma yaptıklarını, şu ana kadar 60'ın üzerinde maddenin oluştuğunu dile getiren Zaman, bu çalışmayı yaparken mottolarının finansal özgürleşme olduğunu ifade etti.

Öte yandan yeni gelen yatırımcının korunmasının bir tek SPK'nın ve Borsa İstanbul'un görevi olmadığını, burada sektöre de önemli görevler düştüğünü, sektörün önünü açmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Bu imkanları istinasız tüm yatırımcılar için ortaya koyuyoruz. Eğer bu imkanlar Türkiye'deki bütün yatırımcılar için değil de özellikle vergiden kaçınma konusunda kısıtlı bir yatırımcı grubuna adanmış ürünler olarak ortaya çıkarsa bu ürünler konusunda biz bugüne kadar verdiğimiz destekleri de geriye çekeceğimizi büyük bir kararlılıkla söylemek istiyorum. Biz destek vermeye devam ediyor olacağız ama verdiğimiz destekleri tüm yatırımcıların faydalanabileceği yapılarda kullanmanızı defalarca rica ediyorum" görüşünü bildirdi.

Murat Zaman, "Biz 2023'ün inşallah iyi geçeceğini düşünmekteyiz. Avrupa tarafında sıkıntılı bir görünüm var. Bu bizi mutlaka etkileyecektir. Olası kötü senaryoları göz önüne alsak bile 2023'ün bizim için daha yönetilebilir ve yönlendirilebilir olacağını düşünmekteyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati rehberliğinde uygulamaya koyduğumuz Türkiye Ekonomi Modelinin 2023'te daha efektif sonuçlar ortaya çıkaracağına eminiz. Bu konuda tabii ki sektörün yardımını beklemekteyiz" diye konuştu.