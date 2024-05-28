Prof. Dr. Hakan Kara yazdı: Merkez Bankası'nın rezervleri bu hafta pozitife geçebilir
İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın seçimden bu yana döviz alımının 60 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu hafta net rezervlerinin pozitife geçebileceğini ifade etti.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medyadan Türkiye ve dünya ekonomiyle ilgili önemli bilgiler verirken, dikkat çeken analiz ve yorumlara imza atıyor.
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, Merkez'in seçimlerden bu yana döviz alımının 60 milyar dolara ulaştığını yazdı.
X (Twitter) hesabından Merkez Bankası'nın haftalık döviz alım grafiğini yayınlayan Prof. Dr. Kara'ya göre; bu hafta net rezerv pozitife geçebilir.