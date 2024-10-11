Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken mesaj: Ekonomi yavaşlıyor ama...
Sanayi üretiminde ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,3 daralma görülürken, perakende sektöründe son altı ayın en hızlı artışı yaşandı. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, iki veri üzerinden yaptığı değerlendirmede "Ekonomi yavaşlıyor ama yanlış yerden yavaşlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün sanayi üretim verilerini açıklamıştı. Sanayi üretiminde ağustosta aydalık bazda 1,6, yıllık bazda ise 5,3 daralma görüldü.
TÜİK’in bugün açıkladığı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ne göre ise ağustosta perakende sektöründe son altı ayın en hızlı artışı yaşandı.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara iki veriyi değerlendirerek ekonomideki yavaşlamanın yanlış yerde olduğunu vurguladı.
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, X (Twitter) hesabından sanayi üretimi ile perakende satış grafiğini paylaşarak “Ekonomi yavaşlıyor ama yanlış yerden yavaşlıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomi yavaşlıyor ama yanlış yerden yavaşlıyor.. pic.twitter.com/q9KlxSjDhn— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 11, 2024