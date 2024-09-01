Prof. Dr. Hakan Kara'dan İstanbul enflasyonu yorumu: Sadece baz etkisi değil
İTO İstanbul'un ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre; İstanbul'un enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,73 artış gösterdi. Deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, İTO verilerini yorumladı. Hakan Kara, yıllık enflasyonundaki düşüşün sadece baz etkisinden kaynaklanmadığını belirtirken, aylık bazdaki yüzde 1,73'lük artışın 2018'den bu yana en düşük ikinci Ağustos enflasyonu olduğunu ifade etti.
İstanbul’da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustos ayı veriler açıklandı. İstanbul'un enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,73 artış kaydetti. Yıllık bazda ise fiyatlardaki artış yüzde 61,57 olarak tespit edildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere ilişkin iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara'dan ilk yorum geldi. Verilerin açıklanmasının ardından X (Twitter) hesabından kısa bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Kara, "Yıllık enflasyondaki düşüşün sebebi sadece baz etkisi değil" ifadesini kullandı.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, "İstanbul yıllık enflasyonu yüzde 61,6’ya düştü. Yıllık enflasyondaki düşüşün sebebi sadece baz etkisi değil. Aylık bazda yüzde 1,73 artış 2018 sonrasının en düşük ikinci Ağustos enflasyonu" değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul yıllık enflasyonu %61,6’ya düştü. Yıllık enflasyondaki düşüşün sebebi sadece baz etkisi değil. Aylık bazda %1,73 artış 2018 sonrasının en düşük ikinci Ağustos enflasyonu. pic.twitter.com/dJaZHZO8c2— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 1, 2024