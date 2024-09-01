Son Dakika: İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu: En fazla artış konut harcamalarında

İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyatlar yüzde 0,98 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,98 oranında yükseldi.



Perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,57, toptan fiyatlar ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.

En fazla artış konut harcamalarında

İTO'dan yapılan açıklamaya göre; perakende fiyatlarında bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 7,06 ile konut harcamalarında yaşandı.

İTO'ya göre harcama gruplarına göre bir önceki aya göre ağustos ayında son durum şöyle:

* Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 7,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,11, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,56, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 1,26, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,98, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,81, gıda harcamalarında yüzde 0,51 artış; giyim harcamaları grubunda yüzde -3,74 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda en çok artış mensucat grubunda

İTO toptan fiyatlardaki durumu ise şöyle duyurdu:

* Ağustos 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 3,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,09, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,94, madenler grubunda yüzde 1,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,50, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde -0,42 azalış izlendi.