Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'En kötüsünü henüz görmedik' dedi, tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye’nin 2025-2027 yıllardaki ekonomik yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

OVP'de enflasyonun 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da tek haneye gerilemesi bekleniyor. Büyümenin 2025'te yüzde 4 olması hedefleniyor. İşsizlik oranının OVP dönemi boyunca tek hanede kalması öngörülüyor.

OVP'den yapılan hesaplamaya göre, dolar/TL'nin 2025'te ortalama 42 TL olması bekleniyor.

'OVP'de çok faci hatalar var'

İktisatçılar OVP açıklamasının ardından dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X’ten (Twitter) yaptığı ilk değerlendirmede “Orta Vadeli Plan’da çok facia hatalar var” ifadesini kullandı.

Dört eksik bir doğru

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TCMB) para politikasının doğru yolda olduğunu belirtirken, hükümetin mali politikasının eksik, şeffaflığın eksik, tasarruf ve yapısal reformların eksik olduğunu vurguladı.

Özgür Demirtaş, mesajını “Dört eksik bir doğru… Olmaz…” ifadesiyle bitirdi.

'En kötüsünü henüz görmedik'

Özgür Demirtaş Türkiye ekonomisine yönelik yorumlarına ise şöyle devam etti.

* Banka takipleri artıyor. Zombi şirketler zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan kışa geçerken zincirleme batış ve işten çıkarmalar göreceğiz. Tüm bunların sabesi Nas ekonomi politikası.