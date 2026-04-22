Rafların tanıdık markasıydı... Ordu merkezli gıda devi konkordato ilan etti

Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda, mali darboğaza girince konkordatoya başvurdu.

Ordu merkezli, 51 milyon liralık sermayeye sahip DKC Grup ve Bolaman Park Gıda'ya, Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

14 yıldır üretimde olan olan şirketler ve bu şirketlerin sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.

7 günlük itiraz süresi başladı

Mahkeme verdiği kararda, alacaklıların ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri açıkladı.