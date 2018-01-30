Reeskont önleminde uzatma yok

30 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 'Döviz Kazandırıcı Reeskont Kredileri' için tanınan imkanın uzatılmayacağını açıkladı.

2018 yılının ilk 'Enflasyon Raporu' sunumunda basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayan Çetinkaya, reeskont kredilerinin TL olarak geri ödenme imkanı ile ilgili bir soru üzerine, "1 Şubat itibariyle bitiyor, bugün itibariyle uzatılmasına yönelik bir kararımız yok" dedi.

Merkez Bankası, 2017 yılı Kasım ayında 1 Şubat 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 3,7000, Euro için 4,3000, İngiliz Sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar vermişti.

TCMB enflasyon tahminini yüzde 7.9'a çıkardı