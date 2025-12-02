Rekor kıran gümüşte kâr satışı freni
Son birkaç gün içinde rekor seviyelere çıkan gümüş, yatırımcıların kâr satışının ardından yüzde 1'lik geri çekilme ile 57,37 dolar seviyesine geriledi. Gümüş 11 ayda yüzde 95'in üzerinde değer kazanırken, analistler ise fiyatların yatırımcı ilgisi nedeniyle yukarı çıktığını belirtiyor.
Elektronik ve enerji sektörlerinin artan gümüş talebi ve Fed'in faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını son zamanların en yüksek seviyesine çıkarırken, 2025'e 28,9 dolardan başlayan gümüş dün 58,84 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.
Yüzde 1'lik sınırlı geri çekilme
Bu gelişmenin ardından yaşanan kâr satışları ise gümüşü rekordan çevirdi. Talep göstergelerinin zayıflamasıyla gümüş tekrar 57,37 dolar seviyesine geriledi.
11 ayda yüzde 95'in üzerinde değer kazandı
Sadece 11 ayda yüzde 95'in üzerinde değer kazanan gümüş yatırımcısını sevindirirken ülkelerin gümüş stokları ise eriyor. Öte yandan ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alması ve artan talep de gümüş fiyatlarını destekliyor.
Analistlere göre, gümüş gerçek talep koşullarından koparak ivme kazandı. Piyasada fiziksel gümüş işlemlerinin çok düşük olduğuna dikkat çeken analistler, fiyatları esas yükselten şeyin yatırımcı ilgisi olduğunu belirtiyor.
Piyasaların şimdi gözü kulağı Fed'in yılın son toplantısında. Beklentiler ise çeyrek puanlık indirime işaret ediyor.