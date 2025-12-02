Rekor kıran gümüşte kâr satışı freni

Elektronik ve enerji sektörlerinin artan gümüş talebi ve Fed'in faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını son zamanların en yüksek seviyesine çıkarırken, 2025'e 28,9 dolardan başlayan gümüş dün 58,84 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yüzde 1'lik sınırlı geri çekilme

Bu gelişmenin ardından yaşanan kâr satışları ise gümüşü rekordan çevirdi. Talep göstergelerinin zayıflamasıyla gümüş tekrar 57,37 dolar seviyesine geriledi.

11 ayda yüzde 95'in üzerinde değer kazandı

Sadece 11 ayda yüzde 95'in üzerinde değer kazanan gümüş yatırımcısını sevindirirken ülkelerin gümüş stokları ise eriyor. Öte yandan ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alması ve artan talep de gümüş fiyatlarını destekliyor.

Analistlere göre, gümüş gerçek talep koşullarından koparak ivme kazandı. Piyasada fiziksel gümüş işlemlerinin çok düşük olduğuna dikkat çeken analistler, fiyatları esas yükselten şeyin yatırımcı ilgisi olduğunu belirtiyor.

Piyasaların şimdi gözü kulağı Fed'in yılın son toplantısında. Beklentiler ise çeyrek puanlık indirime işaret ediyor.

