Satınalmacıların hedefi yerli alımla dış ticaret dengesine katkı sunmak

06 Şubat 2018

Dilek SEVAL ASLANTÜRK

İZMİR - Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız satınalma meslek derneği Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER), yerli üreticilerden alım yaparak dış ticaret açığını dış ticaret fazlasına çevirmeyi hedefliyor.

Ege’deki üyeleri ile Hilton Garden Inn Bayraklı Hotel’de bir araya gelen TÜSAYDER Başkanı Gürkan Hüryılmaz, “Mümkün olduğunca satınalma meslek insanlarını biraraya getirmeye gayret ediyoruz. Üyelerimizin önemli ölçüde satınalma karar gücü var. TÜSAYDER olarak şu anda üyelerimizin satınalma gücü 50 milyar doları aştı. Biz bu gücü Türkiye’deki tedarikçilerimizi güçlendirecek şekilde kullanırsak doğal olarak hepimiz bu işten fayda sağlayacağız” dedi. Satınalma mesleğini geliştirme çalışmaları doğrultusunda şubat ayında yeni meslek standartlarının yayınlanacağı bilgisini veren Hüryılmaz, bu meslek standartlarına uygun olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile sekiz haftalık eğitim programı başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

Sektörlere "İthal etme, yerlisi var" denilecek

Satınalmada Endüstri 4.0 uygulamaları ile ilgili bilgi veren Hüryılmaz, ‘Satınalma 4.0’ kavramını Türkiye’de ilk kez gündeme getiren, modelini oluşturan, oluşturduğu modeli proje haline getiren ve bu projeyi Avrupa Birliği’ne sunan öncü kurum olmayı başardıklarını söyledi. Hüryılmaz, Endüstri 4.0’ın bir vizyon olduğunu ve bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettiklerini kaydetti. ‘Milli Satınalma 4.0’ konseptini Türkiye’nin gündemine taşıdıklarını ifade eden Hüryılmaz, “Küresel rekabetin giderek arttığı günümüzde Türkiye olarak yeni bir yarışın içine girdik ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Türkiye, Endüstri 4.0’ı yakalamak için milli üreticileri destekleyecek. Ayrıca, önce milli üreticilerden satınalma yapılması konusunda hem fikir olan yöneticiler, dış ticaret açığını dış ticaret fazlasına çevirmeyi hedefliyor” dedi.