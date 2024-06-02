Saudi Aramco hisselerinin satışı saatler içinde tamamlandı

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, ikincil halka arz sürecine hızlı girdi. Saudi Aramco'nun 12 milyar dolarlık hisse satışı saatler içerisinde tamamlandı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, talepler 26,70 riyal (7,10 dolar) ile 29 riyal (7,73 dolar) fiyat aralığında gerçekleşirken, talebin ne kadarının yabancı yatırımcılardan geldiği belli olmadı.

Aramco'nun 29,4 milyar dolarlık rekor halka arzı 106 milyar dolar değerinde talep almıştı. Son hisse satışı için dikkatler, 2019 halka arzı sırasında değerleme beklentilerine büyük ölçüde karşı çıkan ve Suudi hükümetini yerel alıcılara bağımlı bırakan yabancı yatırımcılara çevrilmişti.

Hükümet Aramco'daki hisse satışından elde edilecek geliri Vision 2030 projeleri için kullanacak.

Hisseler Pazar günü yüzde 2,9 kadar düşerek 28,30 riyale gerilemişti. Böylelikle Aramco'nun piyasa değeri 1,8 trilyon dolar seviyesine çekilmişti. Bloomberg'in News'in hükümetin hisseleri elden çıkarma niyetini ilk kez duyurduğu bu yılın başından bu yana hisse senedi yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

Suudi hükümeti, Aramco'nun yaklaşık yüzde 82'sine sahipken, krallığın varlık fonu da yüzde 16'lık bir hisseye sahip. Krallık, arzdan sonra da ana hissedar olmaya devam edecek.