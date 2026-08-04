Savaş gölgesinde Türk boğazlarından 40 bini aşkın gemi geçti

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Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yarattığı güvenlik riskleri ve Orta Doğu'da yaşanan İran-ABD/İsrail gerilimine rağmen, İstanbul ve Çanakkale boğazları yılın ilk yarısında uluslararası deniz ticaretinin önemli geçiş noktaları olmayı sürdürdü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2026'nın ocak-haziran döneminde iki boğazdan toplam 40 bin 218 gemi geçiş yaptı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların küresel ticaret rotalarını etkilediği süreçte, Türk boğazları stratejik konumunu korurken, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı insansız hava aracı saldırılarının yoğunlaşmasına rağmen gemi trafiği devam etti.

İstanbul ve Çanakkale'den geçen gemi sayıları

Yılın ilk altı ayında İstanbul Boğazı'nı kullanan gemi sayısı 19 bin 277 olurken, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 20 bin 941 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı döneminde ise iki boğazdan toplam 40 bin 988 gemi geçmişti. Bu geçişlerin 19 bin 381'i İstanbul Boğazı'ndan, 21 bin 607'si ise Çanakkale Boğazı'ndan gerçekleşmişti.

Genel kargo gemileri ilk sırada

Boğazlardan geçen gemiler arasında en büyük payı 13 bin 127 ile genel kargo gemileri aldı. Bunları 7 bin 777 dökme yük gemisi ve 5 bin 188 konteyner gemisi izledi.

Aynı dönemde 604 canlı hayvan taşıyan gemi, 258 araç taşıyan gemi ve 87 çimento gemisi de Türk boğazlarını kullandı.

767,5 milyon gros tonluk geçiş

Ocak-haziran döneminde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemilerin toplam gros tonajı 767,5 milyon olarak hesaplandı. Bunun 301,5 milyon gros tonu İstanbul Boğazı'ndan, 466 milyon gros tonu ise Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilerden oluştu.

Söz konusu dönemde iki boğazda kılavuzluk hizmeti alan gemi sayısı ise toplam 24 bin 260 olarak kaydedildi.