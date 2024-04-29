Scope, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi

Avrupa'nın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından Scope Ratings GmbH (Scope), Türkiye'nin uzun dönem döviz kredi notunu "B-" olarak teyit ederken Türk Lirası notunu "B" olarak güncelledi.

Scope tarafından yapılan açıklamada, "Ekonominin kademeli olarak yeniden dengelenmesini destekleyen kalıcı olarak daha kısıtlayıcı bir politika duruşu, görünümlerin revize edilmesinin temelini oluşturmaktadır. Kalıcı dış ve finansal kırılganlıklar notları desteklemektedir." denildi.

Derecelendirmenin kriterlerini açıklayan Scope, şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye'nin B- olan yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve üst düzey teminatsız borç notlarını teyit edilmiştir. Türkiye'nin yerel para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız borç notları B olarak teyit edilmiştir. Türkiye'nin hem yabancı hem de yerel para cinsinden uzun vadeli notlarının görünümü durağandan pozitife revize edilmiştir. Kısa vadeli ihraççı notları yabancı ve yerel para cinsinden S-4 olarak teyit edilmiş ve görünümleri durağan olarak belirlenmiştir"

Mayıs 2023 genel seçimlerinden sonra başlatılan politika değişikliğinin etkilerinin devam ettiğini vurgulayan Scope, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon ile mücadelede etkili eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Scope ayrıca, "Türkiye'nin daha kısıtlayıcı bir para politikası uygulaması, iyileştirilmiş bütçe disiplini ile birleştiğinde, ekonominin kademeli olarak yeniden dengelenmesini desteklemekte ve ödemeler dengesi ve/veya mali kriz olasılığını azaltmaktadır." ifadesinde bulundu.