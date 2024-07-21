Sebze ve meyve fiyatlarında büyük artış: Gıda enflasyonu tırmanıyor, yüzde 525'e varan artış

Haziran ayında genel gıda enflasyonu aylık yüzde 1.78, yıllık yüzde 68.2 arttı. Toptancı hallerinde bazı ürünlerin fiyatları son bir yılda beşe katlanırken, dört kişilik bir ailenin günlük gıda harcamasında sebze ve meyvenin payı yüzde 26’yı aştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sebze ve meyve, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar altı defa el değiştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nün 19.07.2023 ve 19.07.2024 tarihleri arasındaki fiyat değişimlerine göre:

Armut: yüzde 525 artışla 50 TL/kg

Limon: yüzde 289 artışla 70 TL/kg

Taze fasulye: yüzde 260 artışla 90 TL/kg

Avokado: yüzde 150 artışla 50 TL/tane

Karpuz: yüzde 150 artışla 20 TL/kg

Kiraz: yüzde 114 artışla 150 TL/kg

Sarımsak: yüzde 131 artışla 150 TL/kg

Enginar: yüzde 525 artışla 50 TL'ye çıktı.

Papaz eriği 60 TL’den 80 TL’ye, elma 20 TL’den 25 TL’ye, kayısı 35 TL’den 60 TL’ye, vişne 25 TL’den 60 TL’ye yükseldi. Maydanozun demeti 4 TL’den 10 TL’ye, sivri biberin kilosu 23 TL’den 45 TL’ye, domatesin kilosu 25 TL’den 35 TL’ye çıktı. Sadece patatesin fiyatı 20 TL’den 15 TL’ye düşerken, soğanın fiyatı sabit kaldı.

Artan üretim maliyetleri

Türkiye’de mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem gibi tarımsal girdilerin ithalatla sağlanması, dövizdeki artışa bağlı olarak fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta yüzde 53.1 arttı, enerji grubundaki artış yüzde 75.4 oldu. Haziranda Devlet Su İşleri Sulama Birlikleri su bedeline yüzde 60-400 zam yaptı, sulamada kullanılan elektrik fiyatları ise yüzde 30 arttı.