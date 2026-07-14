Serbest bölgelerin ticaret hacmi 14,3 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan serbest bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi ve ucuz altyapı gibi birçok imkanı barındırıyor.

İstihdama da katkı veren bu bölgelerde, haziran sonu itibarıyla 86 bin 909 kişi çalışıyor. Serbest bölgelerin ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu hacim, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 28 milyar 554 milyon dolara çıktı. Söz konusu bölgelerden yapılan ticaret, ocak-haziran döneminde 14 milyar 344 milyon dolar olarak hesaplandı. Serbest bölgelerin ihracatı da ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 6 milyar 559 milyon doları buldu. Söz konusu ihracat tutarı geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 176 milyon dolardı. Böylece, bu bölgelerin 14 milyar 344 milyon dolar olan 6 aylık ticaret hacminin yüzde 45,7'sini ihracat oluşturdu. Serbest bölgelerce yurt dışından yapılan alım da 4 milyar 77 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Serbest bölgeler, 6 aylık dönemde 1 milyar 772 milyon dolarlık alım yaptığı yurt içine 1 milyar 936 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

En yüksek dış satım Ege'den

Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneğinin (SEBKİDER) verilerine göre, yılın ilk yarısında en yüksek dış satım 1 milyar 688 milyon 257 bin dolarla Ege Serbest Bölgesi'nden gerçekleştirildi. Bu bölgeyi 1 milyar 24 milyon 639 bin dolarla Bursa, 730 milyon 471 bin dolarla Mersin, 641 milyon 816 bin dolarla Avrupa ve 438 milyon 979 bin dolarla İstanbul Endüstri ve Ticaret serbest bölgeleri izledi. Bursa Serbest Bölgesi ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracata ulaştı.