Sevgililer Günü esnafa yaradı: Satışlar yüzde 40 arttı

Sevgililer Günü’nün esnaf ve sanatkârlar için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 14 Şubat'ta birçok sektörde hareketlilik yaşandığını söyledi. Palandöken, özel günlerin esnaf açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Satışlar yüzde 35-40 artıyor” dedi.

"Esnafın yüzü 14 Şubat'ta güldü"

14 Şubat'a girilmesiyle birlikte çiçekçiden kuyumcuya, bijutericiden giyim mağazalarına kadar pek çok alanda yoğunluk başladığını ifade eden Palandöken, bu tür günlerin ticarete canlılık kattığını dile getirdi. Dini bayramlar, Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günlerin ardından Sevgililer Günü’nün de esnaf için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Palandöken, alışverişlerin hem esnafın yüzünü güldürdüğünü hem de sevgiyi çoğalttığını söyledi.

"Bu özel gün unutulmamalı"

Fiyatlardaki artışa rağmen vatandaşların bütçelerine ve ihtiyaçlara göre tercih yapabileceğini kaydeden Palandöken, çiçek, pasta, takı veya giyim gibi hediyelerin sevdiklerini mutlu etmeye yeteceğini ifade etti. “Sevdiklerinizin ihtiyaçlarını en iyi siz bilirsiniz. Bu özel gün unutulmamalı” diyen Palandöken, her yıl artan fiyatlara rağmen cirolarda yüzde 35-40 oranında yükseliş beklendiğini aktardı.

Özel günlerin esnaf için “olmazsa olmaz” niteliğinde olduğunu vurgulayan Palandöken, Sevgililer Günü’nün hem ticari hem de duygusal açıdan önemli bir gün olduğuna işaret ederek, tüm vatandaşların bu özel günü sevdikleriyle birlikte mutlu bir şekilde geçirmesi temennisinde bulundu.