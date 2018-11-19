Seyahat acentelerine 943 milyon lira ödenek

19 Kasım 2018

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bir sunum yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 40 milyon turist ile rekor beklediklerini söyledi.

"2016'da yaşadığımız sıkıntılı süreçten sonra 2017'de süratle toparlanan turizm sektörümüz, 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 23'lük artışla yaklaşık 32 milyon turiste ulaştı, yıl sonu itibarıyla 40 milyon rakamı aşılarak Türkiye rekoru kırılacak." diyen Bakan Ersoy, 2019'da nitelikli turiste odaklanarak turizm gelirlerinde artış elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ersoy, erken rezervasyon satışlarının geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu, daha iyi bir sezon beklendiğini de kaydetti.

Bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil bakanlığın 2019 yılı bütçesinin 5.66 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktaran Ersoy, bunun 1.32 milyar lirasının yatırım, 4.34 milyar lirasının ise cari bütçe olarak planlandığını kaydetti.

Ersoy, seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği uygulaması kapsamında bütçeden 943 milyon lira ödenek ayrıldığı bilgisi de verdi.

Kapadokya için özel düzenleme

Özelikle Kapadokya'da pek çok bakanlığın yetki ve sorumluluk alanlarının çakıştığını anlatan bakan, bürokrasiyi azaltmak üzere hazırlanan bir düzenlemenin yakında TBMM'ye sevk edileceğini söyledi.

Yeni direkt seferler geliyor

Ersoy ayrıca, THY ile imzalanan protokol ile Direkt Turizm Hamlesi'ni hayata geçirdiklerini; bu doğrultuda, 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşların başlatılacağını ifade etti.

Kapadokya'da sil baştan planlama

Kaynak: Reuters