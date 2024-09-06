SİGARA FİYATLARI 6 EYLÜL: Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya kaç TL zam geldi?

Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Zamlı sigara fiyatları listesinin sosyal medya platformunda paylaşılmasıyla beraber "Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve pahalı sigara kaç TL" soruları gündemde. Sigara gruplarına gelen zamları Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Sigaraya ne kadar zam geldi?

PM'nin ardından JTI sigara grubuna da zam yapıldı. Dündar, "JTI sigara gurubuna zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor" diye yazdı. Sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı.

En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?

JTI sigara grubunun en ucuz sigarası 67 TL ve en yüksek sigara fiyatı ise 165 TL oldu. PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

Temmuz ayında artan ÖTV tutarlarının ardından sigara markaları peş peşe zam açıklamış, ardından ağustos ayında da zam gelmişti.