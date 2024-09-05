SON DAKİKA SİGARA FİYATLARI (5 EYLÜL) PM sigara grubuna zam! Sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara fiyatlarına eylül zammı gelmeye başladı. Artan ÖTV fiyatlarının sigaraya zam olarak yansıması ve ağustos ayında da sigaraya zam gelmesinin ardından sigara fiyatları yine arttı. Sigaraya zammında son dakika haberleri takip edilirken sosyal medya platformu X'te zamlı sigara fiyatları listesi paylaşıldı. Peki, sigaraya zam mı geldi, sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diye yazdı. Zamlı sigara fiyatları listesine göre, sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. PM sigara grubuna zam bugünden itibaren geçerli olacak.

En ucuz ve pahalı sigara kaç TL?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.