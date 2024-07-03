Sigaraya ÖTV zammı geldi mi? En ucuz sigara kaç para olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyon oranlarını bugün açıkladı. Buna göre altı aylık üretici enflasyonu yüzde 19,49 oldu. Bu farkın sigarada alınan vergiye yansıması, bunun da sigara fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

Sigaraya zam geldi mi? En ucuz sigara kaç lira oldu?

Son günlerde peş peşe zam gelen tütün gruplarında en ucuz sigara 61 liradan satılıyor. Bugün itibariyle sigara üreticileri bayilere yeni fiyat listesini göndermedi ancak sigaralara otomatik ÖTV zammı gelmesi bekleniyor. Altı aylık üretini enflasyonu sigaranın üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıtılacak.

Sigaraya kaç lira zam gelecek?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar zam gelmesi halinde bir paket sigaranın 7 ila 10 lira arasında artması bekleniyor. Güncel sigara fiyatları üreticilerin yeni fiyat listelerini yayınlamasının ardından belli olacak.