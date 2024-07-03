Benzin, motorine ve otogaza ÖTV zammı (Güncel akaryakıt fiyatları - 3 Temmuz 2024)

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre altı aylık üretici enflasyonu yüzde 19,49 oldu. Verinin açıklanmasının ardından akaryakıta zam geldi. Bunun nedeni ise geçen yılın temmuz ayında akaryakıttaki maktu ÖTV'nin altı ayda bir üretici enflasyonuna göre artırılma kararı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre litrede motorinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL, otogazda 7,26 TL olan maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Bunlara yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 20 kuruş, otogaza 1 lira 70 kuruş zam geldi.

İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 44,69 TL'ye, Ankara'da 45,69 TL'ye, İzmir'de 46,05 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 44,60 TL'ye, Ankara'da 45,63 TL'ye, İzmir'de TL'ye 46,00 TL'ye yükseldi.