ALKOLE ÖTV ZAMMI 2024: Alkol fiyatlarına ÖTV zammı geldi... 70'lik rakının fiyatı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerinden alınan ÖTV tutarlarında bu oranda artış yapıldı. Alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi tutarı da Yurt içi ÜFE oranında artırıldı. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 478,13 liradan 571,37 liraya yükseltildi.

70'lik rakının fiyatı ne kadar oldu?

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarının da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldiğini hesapladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, 70'lik rakının fiyatının 853 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından söz konusu hesaplamayı alıntılayarak "70'lik rakıya 78 TL zam demek oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte 90-100 lira zam geçişi olur" dedi.