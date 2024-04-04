SİGARAYA ZAM GELDİ: Zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?
Sigaraya zam, nisan ayının ilk haftasında gündemde. Bir sigara grubuna 9 lira zam geldi. Sigara zammının önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtilirken en ucuz ve pahalı sigara fiyatları araştırılıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, zamlı sigara fiyatları kaç TL? İşte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları...
Sigara zammı 2024 Nisan ayı itibarıyla gündeme geldi. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da yeni fiyat listeleri paylaşılmaya başlandı.
Sigaraya zam mı geldi?
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Winston grubuna zam geldiğini duyurdu. X platformundan paylaşımda bulunan Aybaş, "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum seçim sonrası 10 TL zam gelecek diye 9 TL zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı.
En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar da, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatlarını paylaştı. Buna göre, Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.