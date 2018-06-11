Şimşek: Büyümenin kapsayıcı niteliği sürüyor

11 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada "TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7,4 oranında büyüme kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında gerçekleşti. Bu gerçekleşme ile 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı" ifadelerini kullandı.

"2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir" bilgisini paylaşan Şimşek, "Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir" şeklinde konuştu.

Ekonomi yönetiminden büyüme yorumu

"Kapsayıcı niteliği sürüyor"

Şimşek, "Büyümemizin kapsayıcı niteliği devam etmektedir" dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son on yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1,2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir.

Aynı zamanda çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37,8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir.

Erdoğan, büyümeyi değerlendirdi

"Seçim sonrası belirsizlik azalacak"

Yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını görüyoruz. 2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Seçimleri takiben belirsizlikler azalacaktır. Bu dönemde yapısal reformlarımıza hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacağız."