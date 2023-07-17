Şimşek ile Erkan önce Yellen ile görüşecek, sonra 'Körfez turu'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başta olmak G20 kapsamında görüşmeler yapacak.

Bu görüşmeler ardından ise ikili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın körfez ziyaretine dahil olacaklar.

Reuters'a bilgi veren iki kaynağın verdiği bilgilere göre Şimşek ve Erkan, bugün Yellen, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Singapur Maliye bakanı ile görüşecek.

Görüşmelerin ardından ikili körfez ziyaretine dahil olacak. Erkan, PPK nedeniyle Körfez ziyaretinin ilk kısmında yer alabilecek.

Erdoğan bugün başlayan üç günlük ziyaretlerde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin liderleriyle görüşecek.

Ön hazırlık aşaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şimşek ve Erkan tarafından yapılan ziyaret ile birlikte Erdoğan'ın ekonomik işbirliğini artıran anlaşmalar imzalaması bekleniyor.