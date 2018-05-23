Şimşek: Yatırımcı güveni kazanmanın tam vakti

23 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, olağanüstü toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı. TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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