Şirketler 2024'te yüzde 50 zam planlıyor

Mercer'in 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na 1.744 firma katıldı.

Buna göre 2024 yılı için firmalar ücret artışını ortalama yüzde 50 olarak öngörüyor. Firmaların yüzde 59’u yılda bir kez, yüzde 33’ü iki kez ve yüzde 8’i üç veya daha üzerinde zam yapmayı hedefliyor.

2022 yılının son çeyreğinden Eylül 2023'e kadar en fazla ücret artışı gösteren sektörler sırasıyla yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, yüzde 108'le enerji sektörü oldu.

En fazla ücret artışı gösteren iş kolları ise tedarik zinciri, üretim ve mühendislik olarak sıralandı. Firmaların en fazla bütçe ayırdığı yeni mezun rollerinde ise yapay zeka ve teknolojinin öncelik kazandığı görülüyor.

İstanbul en çok ücret alan bölge konumunda. Buna karşılık, İzmir ve Ankara bölgeleri ile İstanbul arasındaki ücret farkı her geçen yıl kapanmaya devam ediyor. Yeni mezun ve genel müdür arasındaki ücret farkı da birbirine yaklaşmaya devam ediyor. Geçen sene 14 kat olan farkın bu sene 13 kata düştüğü gözlemleniyor.

Şirketlerin zam planı

Mercer Türkiye ve Doğu Akdeniz Kariyer Bölge Lideri Şadiye Azışık Kılcıgil, şunları söyledi: “Türkiye’de özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte geçtiğimiz ve bu yıl daha fazla gördüğümüz yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltiyor. 2024 yılında firmaların çalışanlarına yapması beklenen toplam ücret oranı artışı yüzde 50 olarak tespit edildi.

'Enflasyonla değil asgari ücretle paralel ilerliyor'

Çok daha önceki senelerde enflasyonla paralel ilerleyen ücret artışlarının 2021 yılından bu yana asgari ücret artış oranlarıyla paralel ilerlediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra yüksek enflasyon ve asgari ücretteki artışlar, yeni mezun ücret seviyesini yukarı yönlü oynatmaya devam ederken organizasyonlardaki üst seviye rollerde benzer seviyelerde artışlar yapılmadığı görüldü. Bu durum, Türkiye’deki yeni mezun ve genel müdür seviyeleri arasındaki makasın 2021 ve geçtiğimiz yıla göre daraldığını gösteriyor."

Zam bir kere yapılacak

Firmaların 2022’de yüzde 63’ünün 2023 yılında ise yüzde 67’sinin yılda iki kere ücret zammı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kılcıgil, “Yıl içinde üç veya daha çok kez zam yapan firmaların oranı 2022 yılında yüzde 34, 2023 yılında ise yüzde 26 idi. 2024 yılındaysa firmaların yüzde 59’unun yıl içerisinde bir kez, yüzde 33’ünün iki kez ve yüzde 8’inin ise üç veya daha fazla sayıda zam yapmayı planladığını görüyoruz. Firmaların yüzde 79’u ise Ocak ayında 2024 ücret artışını gerçekleştirmeyi düşünüyor. 2023 yılında yüzde 78 olan Temmuz ayında zam yapma oranı ise bu yıl yüzde 32’ye geriledi” dedi.