Son dakika... Asgari ücrete ek zam, emekliye refah payı var mı? Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Asgari ücrete ara zam gündemde yer almaya devam ediyor.

Asgari ücret, ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmasına rağmen kamuoyu tarafından "Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamayla asgari ücret tartışmalarına son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel” dedi.

Emekliye ek refah payı verilecek mi?

Emekliye refah payı verilmesine ilişkin soruyu da cevaplandıran Bakan Işıkhan, “Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim” ifadelerini kullandı.