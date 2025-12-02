Son dakika... Bakan Işıkhan'dan "asgari ücret" açıklaması: İşçi ve İşveren kesimine net mesaj

Hükümet, işçi ve işveren 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalara başladı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu geçen sene adil olmadığı gerekçesiyle veto eden işçi sendikalarının bu sene masada yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Bakanlık sorunu çözmek üzere komisyonun yapısında değişme gitmeye hazırlanırken Bakan Işıkhan'dan da önemli mesajlar geldi.

Komisyon yakında toplanacak

Işıkhan, Külliyesi'deki kabine toplantısının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yakın zamanda yapacaklarını belirterek, "Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" dedi.

"Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz"

İşçi sendikalarının komisyona katılmama yönündeki kararına ilişkin komisyonun sosyal diyalog mekanizmasını hatırlatan Işıkhan, masada tüm tarafları görmek istediklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Resmi düzenleme olmadan pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz"

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Bakanı Ergün Atalay ise masaya geri dönüp dönmeyeceklerine ilişkin "Asgari ücretliyi sahipsiz bırakma lüksümüz yok. Asgari Ücret Tespit Komisyonu konusunda bize önce değişikliği içeren yazıyı göndermeleri gerek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu konusunda resmi bir düzenleme olmadan pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz" dedi.

Komisyon yapısında değişiklik

Öte yandan 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Bakanlık, işçi sendikalarının talepleri doğrultusunda komisyonun yapısında değişikliğe giderek hükümeti temsil edecek üye sayısını 1'e düşürmeye hazırlanıyor. Normalde komisyon 5 işveren 5 işçi ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyordu.