Son dakika.... Dört sigara markasına büyük bir zam yapıldı

2024 seçimlerinin bitmesinin hemen ardından zam haberleri gelmeye başladı. Winston grubunun altında bulunan dört ünlü sigara markasına zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Winston grubuna zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu. Yapılan zamlarla birlikte en ucuzu en pahalısı şöyle sıralandı:

A markası en ucuz 62 TL, en pahalı 69 TL

B Markası en ucuz 59 TL, en pahalı 63 TL

C Markası 59 TL

D Markası 58 TL