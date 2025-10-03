Son dakika: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu | Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama 2025 Kira artış oranı nasıl belirleniyor?

Son dakika: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 arttı. Açıklanan veriler sonrası Ekim ayına ilişkin kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte kira artış oranı da kesinleşti.
Eylül kira artış oranı belli oldu
TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 38,36 oldu. Böylece Ekim ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde bu oran tavan zam olarak uygulanabilecek.
Kira artış oranları nasıl belirleniyor?
1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile konut kiralarında uygulanan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldı.
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE 12 aylık ortalama baz alınarak belirleniyor.
Bu oran yasal üst sınır anlamına geliyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşmasıyla daha düşük bir oran uygulanabiliyor ancak bu sınırın üzerinde zam yapılamıyor.
Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
TÜFE 12 aylık ortalama: Yüzde 38,36
Artış tutarı: 10.000 x yüzde 38,36 = 3.836 TL
Yeni kira bedeli: 10.000 + 3.962 = 13.836 TL