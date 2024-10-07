SON DAKİKA: Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan son dakika açıklaması

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte enerji faturalarındaki artış beklentisi gündemdeki yerini korurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan vatandaşlara sevindirici bir açıklama geldi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında önümüzdeki 3 ay boyunca herhangi bir zam yapılmayacağını duyurdu.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında “Önümüzdeki 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz. Bu süreçte enerji fiyatları sabit tutulacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2025 yılında Yeni destek modelinin devreye gireceğini söleyen Bayraktar, "Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak" dedi.

Karadeniz gazı hakkında da önemli bilgiler akataran Bayraktar, günlük üretimin 6 milyon metreküpe ulaştığını söyleyerek, "Karadeniz gazına 3 şirket ortaklık ilgisi gösteriyor" diye konuştu.