Son dakika... EPDK açıkladı: Elektriğe zam... İşte geçerli olacağı tarih (Elektriğe zam ne zaman?)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektriğe zam açıklaması geldi. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarına zam yapıldı. Elektriğe yüzde 38 zamla birlikte 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

EPDK'dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.