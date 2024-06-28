Son dakika: Gri listeden çıkış sonrası Bakan Yerlikaya'dan kara para aklamada 'mücadele' mesajı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 3 yılın ardından bugün Türkiye'yi gri listeden çıkartma kararı aldı. Konu hakkında siyasiler ve ekonomistlerden yorumlar ve değerlendirmeler ise gelmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri listeden çıkılmasının ardından paylaştığı açıklamasında kara para aklayan suç odakları ile mücadelenin kararlılık ile sürdürülmeye devam edileceğine dair mesaj verdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

* Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

◻️GRİ LISTE’DEN ÇIKTIK🇹🇷

Ülkemizin “Gri Liste”den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.



Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla… pic.twitter.com/RyVUuqI2Qy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 28, 2024

Ne olmuştu?

Türkiye, 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle FATF tarafından gri listeye alınmıştı.

Gri liste nedir?

Mali Eylem Görev Gücü'nün gri ve kara liste olmak üzere iki listesi bulunuyor. Her yıl 3 kez güncellenen bu listelerde yer alan ülkelere karşı FATF, üye ülkeleri önlem ve aksiyon çağrısında bulunuyor. Listelerdeki ülkeler FATF tarafından; kara para aklama, terörizm finansmanı ve yayılmacı politikanın finansmanı ile mücadelede ciddi stratejik eksiklikleri olan ülkeler olarak tanımlıyor.

Bakan Şimşek duyurmuştu

Kararın resmi olarak duyurulmasından saatler önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden Türk bayrağı ve "başardık" ifadesiyle yaptığı paylaşımla gri listeden çıkıldığını işaret eden mesaj vermişti.