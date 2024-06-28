Son dakika... Mali Eylem Görev Gücü açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını açıkladı. FATF'ın Singapur’daki toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılması kararı çıktı.Türkiye ve Jamaika'nin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verildi.

FATF tarafından yapılan açıklamada, "FATF genel kurulu, karşılıklı değerlendirmeler sonucu tespit edilmiş olan kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları önemli mesafe nedeniyle Jamaika ve Türkiye'yi kutlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Eylem planlarını tamamlayarak tespit edilen stratejik eksikliklerini mutabık kalınan süre içinde gideren bu iki ülke artık FATF'nin artırılmış gözetim sürecine tâbi olmayacaktır" denildi.

FATF'ın açıklamasında, "Eylem planlarını tamamlayarak tespit edilen stratejik eksikliklerini mutabık kalınan süre içinde gideren bu iki ülke artık FATF'nin artırılmış gözetim sürecine tâbi olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.

Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."

Bakan Şimşek'ten 'başardık' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajıyla paylaşmıştı.

Türkiye neden gri listeye alınmıştı?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.