SON DAKİKA... Kredi kartından 750 TL kesinti teklifi iptal edildi

AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifinde yer alan maddeler arasında, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından kesinti öngörülüyordu. Buna göre bu kartlardan her yıl 750 TL kesilerek Savunma Sanayi Fonu'na aktarılacaktı.

Ancak kanun teklifinin bu maddesi Meclis gündemine geldiği andan itibaren muhalefet partileri ile vatandaşların tepkisini çekti. AK Parti ilk olarak maddenin tekliften çıkartılarak yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

NTV'nin haberine göre AK Parti kaynakları maddenin yeni bir teklifte yer almayacağını, gündemden tamamen kalktığını söyledi.