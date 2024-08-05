Son dakika: Mehmet Şimşek'ten enflasyon verilerinin ardından ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı arttığını vurguladı.

Bakan Şimşek, "Yıllık enflasyon hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti. Bu artışta elektrik ve akaryakıt zamları ile vergi ayarlamaları etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'e geriledi.