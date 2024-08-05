Son dakika: Mehmet Şimşek'ten enflasyon verilerinin ardından ilk yorum
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda artarken yıllık bazda geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, aylık enflasyonun "geçici" etkilerle arttığını söyledi. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı arttığını vurguladı.
Bakan Şimşek, "Yıllık enflasyon hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti. Bu artışta elektrik ve akaryakıt zamları ile vergi ayarlamaları etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'e geriledi.