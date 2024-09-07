Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararının ardından ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesinin ardından yaptığı açıklamada, “2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz” değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.