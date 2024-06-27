Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı (TCMB haziran ayı faiz kararı 2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merak ettiği son dakika faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı. Banka bir önceki toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu.

TCMB'den yapılan açıklamada, aylık enflasyondaki zayıflama eğiliminin mayıs ayında kesintiye uğradığı belirtildi. Öte yandan likidite gelişmelerinin yakından izlendiğini belirten Merkez Bankası, sterilizasyon araçlarının gerekirse çeşitlendirileceğini vurguladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Faiz kararı sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

"Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Merkez Bankası faizde bugüne nasıl geldi?

Geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından sıkı para politikasına geçilmiş ve faizler artırılmaya başlanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı.

Erkan ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.

TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye yükseltti.

Merkez Bankası nisan ve mayıs aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.