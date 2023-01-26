Son Dakika: Merkez Bankası'ndan KKM kararı! Sınır kaldırıldı
Son dakika gelişmesi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıya göre; TCMB’nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerinde faiz sınırı kaldırıyor.
Merkez Bankası, kur korumalı mevduatlarla ilgili olarak yeni bir adım attı.
TCMB’den bankalara gönderilen yazıya göre; bankalar tarafından açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği ifade edildi.
3 puanlık sınır vardı
Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu.
Gerilemeye başlamıştı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre; 13 Ocak haftası itibariyle KKM büyüklüğü 1,37 trilyon TL'ye gerilemişti. Kasım ayında 1,47 trilyon TL ile rekor kırılmıştı.