  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Son Dakika: Merkez Bankası'ndan KKM kararı! Sınır kaldırıldı
Takip Et

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan KKM kararı! Sınır kaldırıldı

Son dakika gelişmesi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıya göre; TCMB’nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerinde faiz sınırı kaldırıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Merkez Bankası, kur korumalı mevduatlarla ilgili olarak yeni bir adım attı.

TCMB’den bankalara gönderilen yazıya göre; bankalar tarafından açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği ifade edildi.

Şahap Kavcıoğlu açıkladı: İşte Merkez Bankası'nın 2023 ve 2024 enflasyon hedefiŞahap Kavcıoğlu açıkladı: İşte Merkez Bankası'nın 2023 ve 2024 enflasyon hedefiEkonomi

3 puanlık sınır vardı

Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu.

Gerilemeye başlamıştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre; 13 Ocak haftası itibariyle KKM büyüklüğü 1,37 trilyon TL'ye gerilemişti. Kasım ayında 1,47 trilyon TL ile rekor kırılmıştı.

Merkez Bankası'ndan 'döviz' kararıMerkez Bankası'ndan 'döviz' kararıEkonomi

 

Kapalıçarşı ile bankalar arasında makas açıldıKapalıçarşı ile bankalar arasında makas açıldıEkonomi

 

TCMB'den 'döviz' adımı

Dolar Haberleri

TCMB'den 'döviz' adımı
Enflasyon hedefini açıkladı

Merkez Bankası Haberleri

Enflasyon hedefini açıkladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar merkez bankası