Son Dakika: Merkez Bankası'ndan KKM kararı! Sınır kaldırıldı

Merkez Bankası, kur korumalı mevduatlarla ilgili olarak yeni bir adım attı.

TCMB’den bankalara gönderilen yazıya göre; bankalar tarafından açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği ifade edildi.

3 puanlık sınır vardı

Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu.

Gerilemeye başlamıştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre; 13 Ocak haftası itibariyle KKM büyüklüğü 1,37 trilyon TL'ye gerilemişti. Kasım ayında 1,47 trilyon TL ile rekor kırılmıştı.