Son dakika... Mevduat faizi yüzde 67'i aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 5 Nisan ile biten haftada 17 milyar 521 milyon 689 bin lira azalışla 15 trilyon 905 milyar 636 milyon 683 bin liraya geriledi.

Geçen hafta yüzde 86,2'lik faizle veri tarihinin zirvesini yenileyen tüketici kredi faiz yüzde 83,1'lik faizle zirveden geriledi.

1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 64,3'ten yüzde 67,4'e çıkarken ticari kredi faizleri de yüzde 66,3'ten yüzde 67,5'e yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,82 yükselişle 8 trilyon 715 milyar 122 milyon 813 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,88 azalışla 6 trilyon 434 milyar 759 milyon 503 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 5 Nisan ile biten haftada 213 milyar 11 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 180 milyar 476 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 5 Nisan itibarıyla 4 milyar 580 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, 5 Nisan ile biten haftada yüzde 0,63 azalarak 1 trilyon 524 milyar 174 milyon 855 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,46 yükselişle 1 trilyon 462 milyar 362 milyon 275 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,05 artışla 1 trilyon 836 milyar 314 milyon 237 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 875 milyon 190 bin lirası konut, 68 milyar 904 milyon 708 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 53 milyar 394 milyon 957 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Nisan ile biten haftada 13 milyar 844 milyon 152 bin lira artarak 12 trilyon 429 milyar 390 milyon 850 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,60 artış gösterdi.