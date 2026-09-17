Son dakika... TCMB'den TL likiditesine 3 yeni adım

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmeler üzerine likidite imkanlarını gözden geçirdi.

Repo fonlama miktarı artırılacak

TCMB'nin 17 Eylül 2026 tarihli "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu"na göre, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı piyasa koşulları dikkate alınarak artırılacak.

Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri de bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklüklerine göre güncellenecek.

Merkez Bankası ayrıca kendi bünyesindeki piyasalarda uygulanan teminat iskonto oranlarını azaltacak.

TCMB, likidite koşullarının yakından izleneceğini ve ihtiyaç halinde ek tedbirlerin alınabileceğini bildirdi.

Yapısal risk yok, tedbirler devreye girdi

Küresel risklerin piyasalarda satış baskısı yarattığı dönemde, bazı fonlarda ortaya çıkan nakit ihtiyacının zorunlu hisse satışlarını tetiklemesi Borsa İstanbul'daki kayıpları derinleştirdi.

Dün BIST 100 endeksi, 9 Eylül'de gördüğü 14 bin 700 puanlık zirveden 13 bin 122 puana gerileyerek bir haftada yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken kayıpların yüzde 5,54'e ulaşmasıyla devre kesici devreye girdi.

Sert satışların ardından bugün olağanüstü toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yapısal bir risk bulunmadığını, sorunun belirli fonlarda yoğunlaştığını açıkladı. Likidite sıkışıklığının giderilmesi ve olası bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin hızla uygulanacağı bildirildi. TCMB'nin TL likiditesine 3 yeni adım hamlesi de bu gelişmelerin hemen ardından geldi.