Son dakika: Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, 540 TL'ye yükseldi.
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Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam geldi.
TCDD Taşımacılık, bütün hatlardaki yüksek hızlı tren biletlerine gece yarısı yüzde 25.6 oranında zam yaptı. Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı, 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.
Eskişehir-Ankara YHT bileti de bugünkü zamla 225 TL'den 280 TL'ye çıktı.
Bir buçuk yılda YHT bilet fiyatı yüzde 151,2 oranında zamlanmış oldu.