S&P Direktörü: Not indiriminin seçimle ilgisi yok

02 Mayıs 2018

S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, not indirimi kararının seçimle ilgisi olmadığını söyledi.

Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada S&P not indirimine ilişkin değerlendirmede bulunan Gill, “Bizim basın açıklamamızda atıfta bulunduğumuz üzere emeklilere yapılacak ödemeler ve vergi affı gibi ek mali genişleme uygulamaları tüketimi daha da tetikleyecek” dedi.

Türkiye ekonomisinde ana itici gücün tüketim olduğunun altını çizen Gill, “Yüksek tutarlı kamu yatırımları yanında bu iki faktör (emekli ikramiyeleri ve vergi affı) aşırı ısınmanın kaynağı ve bu endişe kaynağı” diye konuştu.

“TCMB konusunda yapıcı bir görüşe sahibiz”

Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına yönelik konuşan Gill, bu konuda yapıcı bir görüşe sahip olduklarını dile getirdi.

TCMB'nin tek faiz oranı çerçevesinden çıkmasının olumlu bir durum olduğunu belirten S&P kıdemli direktörü, “Biz bunun ümit vadettiğini düşünüyoruz, ancak henüz uygulamaya konmuş değil” dedi.

Gill, “(TCMB) Bağımsız bir kurum olarak üzerindeki baskı ve volatil TL dikkate alındığında uygun parasal tedbirleri alması zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

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