SPK, çok sayıda fonda yönetim değişikliğini onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı fonların kurucu değişikliğini onayladı.



Aura Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yönetimi Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye devredildi. Fon, Tera Portföy Yönetimi AŞ B4YO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak yeniden adlandırıldı.

ICBC Turkey Portföy fonlarında TEB dönemi

ICBC Turkey Portföy'ün beş fonu TEB Portföy Yönetimi AŞ'ye devredildi. ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, TEB Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu adını aldı. ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon, TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon olarak yeniden adlandırıldı. ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon, TEB Portföy Beşinci Değişken Fon'a dönüştürüldü.



ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, TEB Portföy ICBC Fon Sepeti Özel Fonu adıyla devredildi. ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), TEB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak yeniden adlandırıldı.



ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), TEB Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) adını aldı. ICBC Turkey Portföy Altın Fonu, TEB Portföy ICBC Altın Özel Fonu'na dönüştürüldü.



ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, TEB Portföy ICBC Para Piyasası (TL) Fonu olarak yeniden adlandırıldı. ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon, TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon'a devredildi. ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon, TEB Portföy Serbest (Döviz) Fon adıyla yönetim değişikliğine tabi tutuldu.

One Portföy fonlarında iki ayrı devir kararı

One Portföy Yönetimi AŞ Alkima Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yönetimi Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'ye devredildi. Fon, Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Fund II Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak yeniden adlandırıldı.



One Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yönetimi BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ'ye devredildi. Fon, BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adını aldı.

RE-PIE fonları Asrem’e geçti

RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun yönetimi Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'ye devredildi. Fon, Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Asya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak yeniden adlandırıldı.



RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Fırat Gayrimenkul Yatırım Fonu, Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Fırat Gayrimenkul Yatırım Fonu adıyla yönetim değişikliğine tabi tutuldu.



RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Novada Urfa Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun yönetimi Asrem'e devredildi. Fon, Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Novada Urfa Gayrimenkul Yatırım Fonu adını aldı.



RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Tarım Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Tarım Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adıyla devredildi.



RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun yönetimi Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'ye devredildi. Fon, Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu adını aldı.