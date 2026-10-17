SPK'dan borsada 37 kişi hakkında suç duyurusu: 2 yıl işlem yasağı cezası

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 Ekim 2026 tarihli haftalık bülteninde borsada gerçekleştirilen işlemlere ilişkin önemli yaptırım kararlarını duyurdu. Kurul, iki şirketin pay piyasasında yapılan incelemeler sonucunda toplam 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İki şirketin hisseleri mercek altında

SPK, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) hisselerinde yapılan incelemeler sonucunda ise 15 kişi hakkında suç duyurusu kararı alındı.

Her iki şirkete ilişkin suç duyurularının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığını düzenleyen maddesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

42 kişi ve şirkete işlem yasağı

Kurul, incelemeler kapsamında toplam 42 kişi ve şirkete borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirdi.

VSNMD hisselerindeki işlemler nedeniyle 22 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ, MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret AŞ hakkında işlem yasağı kararı verildi.

IEYHO hisselerindeki işlemler nedeniyle de 15 kişi ile Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında aynı süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Tera Yatırım, Tera Portföy ve Alnus Yatırım'a yönelik yasakların, ilgili hisselerde kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

21 kişinin lisansı iptal edildi

SPK ayrıca, VSNMD hisselerindeki işlemler nedeniyle 12 kişinin, IEYHO hisselerindeki işlemler nedeniyle ise 9 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini kararlaştırdı. Böylece toplam 21 kişinin lisansları işlem yasağı süresince geçersiz olacak.

Öte yandan Kurul, hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için en az 500 bin lira olmak üzere, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarında ödeme yapmaları gerektiğini bildirdi.